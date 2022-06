Dale nueva vida a tu viejo baño

Si no te gustan los revestimientos de tu baño hay varios productos para cambiarles la cara. Hay aerosoles y pinturas de varios colores para cubrir azulejos y pisos. Y también pisos vinílicos que se pueden aplicar sobre esas baldosas que ya no querés. Si es un baño compartimentado y la zona de ducha está lejos, hasta podés poner una linda alfombra de fibra para tapar un piso que no te gusta.