En la cocina: pequeños cambios, grandes mejoras

La cocina es el centro del hogar. Las reuniones en torno a las comidas son una marca cultural argentina y en el mundo. Nos juntamos a tomar un café con amigos cuando querés contarles algo importante, hacemos una gran cena para homenajear a un cumpleañero o preparamos ese plato especial para mimar a un familiar que necesita levantar los ánimos. La comida siempre es el centro y la excusa.

Pero, cuando mirás tu cocina no te sentís inspirado, sentís que no está a la altura de circunstancias. ¡Y encima la casa es alquilada! Así que no podemos hacer grandes cambios y no estamos dispuestos a invertir fortunas en una cocina que vas a disfrutar por un corto tiempo.

Ya sea que estás alquilando y no tenés permitido hacer grandes renovaciones o bien sos el propietario pero simplemente no tenés presupuesto para una gran renovación, igualmente podés hacer pequeños cambios que harán que tu cocina luzca más agradable.

En este libro de ideas te doy varios ejemplos y sugerencias para renovar el aspecto de tu cocina y hacerla más agradable sin gastar fortunas.