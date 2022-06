¡Hola, aire puro! ¡Chau, malos olores!

Florecen los aromas de las casas en invierno con tanto espacio cerrado y tanta estufa. Un olor desagradable nos tira abajo cualquier decorado, por más espectacular que sea. Cuando una casa no posee ciertos recaudos contra el aire estancado, no hay sahumerio que valga a la hora de quitar esos tufillos a comida, a humedad, a mascotas, entre otros posibles aromas no deseados.

Por el contrario, aun en invierno, una casa bien ventilada desprende olor a madera, a tejidos suaves, a ropa limpia, a océano, según los objetos y materiales que predominen en su interior, sumado a lo que trae la brisa. Es que el mal olor, contrariamente a lo que se cree, no necesariamente procede de la falta de higiene y en este libro de ideas no sólo vamos a demostrarlo, sino que además, y por sobre todo, vamos a ayudarte a prevenirlo y remediarlo.