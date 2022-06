¡Chau chau adiós balcón aburrido!

Tal vez no has pensado hasta ahora que estás entre los pocos privilegiados que puede disfrutar de un balcón. No importa si es pequeño o no cumple las expectativas que tenías al mudarte, lo cierto es que siempre hay una oportunidad para que lo que nos parece aburrido o insatisfactorio cambie a algo entretenido y placentero.

Por eso, en este libro de ideas nos preocupa que no puedas sacar provecho al máximo de tu balcón, que te resignes a no utilizarlo por considerarlo feo o poco cómodo.

Con estas ideas DIY lograrás cambiarle la cara y ponerle onda a este regalo del cielo.