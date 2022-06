Cómo llevar tu cocina a otro nivel

Las plantas no deberían faltar en ningún ambiente de la casa, llenan las habitaciones de vida y alegría, en el caso de la cocina es un plus tener plantas que utilicemos en la cocina, no hay nada más lindo que tener productos frescos para consumir cada vez que queramos. Si no tenemos acceso a la luz directa del sol podemos optar por plantas de interior que se adaptan bien a la sombra, el potus es un clásico, además necesita muy pocos cuidados. También podemos elegir flores, éstas siempre alegran el ambiente y si lo perfuman, mucho mejor. No olvidemos aprovechar cada espacio, si disponemos de altura una manera de aprovecharla es poner plantas colgantes arriba de los modulares, esto sin dudas le dará vida a tu cocina.