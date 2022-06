Los 8 objetos más inútiles de la cocina

Es enorme y ocupa en la mesada el mismo lugar que un microondas. Además la idea de comer algo frito espanta a casi todos los habitantes de la casa porque engorda y no es sano De todos modos, si sos adicto a las frituras podés usar una cacerola mediana con mucho aceite. Se sabe que para hacer frituras más sanas, es mejor abundante aceite a alta temperatura, poco tiempo de cocción y un buen papel absorbente para apoyar tu alimento recién hecho.

Si te tentaron las multiples bondades de los jugos naturales de los avisos de la tele, tené en cuenta que vas a pasar mucho tiempo pelando y picando. No es cierto que podés meter una sandía entera con cáscara y todo. Después de obtener tu jugo, pasarás un buen rato limpiando el aparato, lleno de fibra, cáscara, semillas, etc. Por otra parte, está comprobado que el jugo de fruta no es tan bueno como la fruta entera porque pierde fibra y da menos saciedad. Ya lo sabés.