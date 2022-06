10 chimeneas modernas: El calor inigualable del hogar

Veamos cómo un elemento tan simple y de uso antiguo puede generar un ambiente cálido y sensible que nos dará muchas satisfacciones. No dudemos en incorporar una chimenea o salamandra en casa. Como observamos en éste trabajo, no es necesario contar con grandes superficies para poder disfrutar de un amigable espacio.

Veamos otro interesante libro de ideas de homify donde se exponen otras interesantes fuentes de calor y reunión en el hogar.