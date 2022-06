Sencillos consejos para renovar laminados

En la imagen vemos un piso laminado. En estos casos, es frecuente que los rayones ganen cierta profundidad. Quizás un mueble movido en forma abrupta provoca un desastre en el suelo. Quizás entrás en pánico. Pues no lo hagas. Una de las ventajas del laminado, tanto en pisos como en muebles, es que los daños son reparables con gran facilidad.

Los rellenos especiales para laminados son preparados plásticos que se aplican sobre la superficie limpia y se dejan secar al menos 24 horas. Es lógico que quede un poco excedido de la zona a reparar, por lo que simplemente tenés que pulir muy suavemente. Después, sí, podés aplicar cera. Aclaremos que este relleno plástico para laminado es factible de aplicar en todo tipo de muebles, tanto de baño, de cocina, modulares, bibliotecas, etc, etc., etc.

Arriba, un piso laminado impecable de Almacén de Carpintería Gómez.