¿Cómo hacer una abertura en una pared de ladrillos?

Tengamos en cuenta que debemos ser tan precisos como sea posible, especialmente cuando se trata de mediciones y de marcar la ubicación del lugar donde se va a cortar y a abrir la pared. Por desgracia, una vez que se corta, no se puede volver atrás, y no vamos a ser capaces de instalar las ventanas o puertas adecuadamente si no se hace bien la primera vez. No hay espacio para errores cuando se trata de este proyecto como éste.