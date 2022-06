La solución final contra las pestes

Estas simpáticas aves pueden ser muy lindas pero representar un gran peligro para nuestras casas de madera. Éstos pájaros pueden, sin razón aparente, atacar las tejas de la casa, o cualquier otra área de madera y, sin darte cuenta, hacer un agujero o romper el revestimiento. Así como ellos sin razón pueden atacar, lo cierto es que nosotros, tengamos varios agujeros de razones no podemos atacarlos, son aves y están protegidas por la ley, aunque esto no es sinónimo de que no haya solución.