Decile NO a las hormigas

Actualmente hay muchos productos químicos que prometen un resultado rápido y efectivo pero ¿realmente queremos meter esas fórmulas en nuestra casa? ¿Queremos convivir con tóxicos que dañan al ambiente y, por qué no, a nosotros? No, no y mucho más no. Hay alternativas ecológicas que son fáciles de usar y de encontrar. Una de las mejores es la cinta adhesiva. Sí, es tan sencillo como suen: primero debemos encontrar el lugar por el que están entrando a nuestra casa; una vez que lo encontramos, debemos colocar cinta en varios puntos a lo largo de esta fila, lo que obligará a que entren en la cinta y sean atrapadas, sin posibilidad de seguir su camino hacia la casa.