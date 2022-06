Proteger tu hogar contra ladrones – 6 consejos importantes

Las rejillas metálicas son unas de nuestras favoritas, se están viendo cada vez más no sólo en casas de campo sino también en plena ciudad ¿por qué? Porque el material las hace hermosas (también podemos optar por rejillas de hierro), al ser el modelo rejillas, ésta puede ser diseñada con diferentes motivos, lo cual no sólo contribuye a la seguridad, sino a la decoración, podemos elegir motivos más cerrados para mantener la intimidad del hogar, o algún diseño que se adecue al estilo del resto de la casa. Las rejillas son muy difíciles de violentar lo cual las hace ideal para la seguridad, especialmente si tenemos mascotas o por otro motivo, nos gusta mantener las ventanas abiertas, estemos o no en la habitación en cuestión. Éstas rejillas se utilizan mucho también para los grandes ventanales, son la mejor opción ya que asegura toda el área, sea del tamaño que sea, y no nos quita la ventaja de la iluminación natural.

Del hierro desing es un claro ejemplo de la belleza que se puede lograr.