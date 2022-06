Chau olor a basura

Seis simples pasos para que el tacho de basura no sea un problema. Los aromas en un hogar dicen mucho y a la vez generan muchas sensaciones, no dejemos que los residuos se apoderen del ambiente, cuidar de lo que se no se ve en nuestra casa es tan importante como cuidar del diseño, por eso en homify te damos 6 simples pasos, al alcance de cualquiera, que cambiará el aire de tu casa.