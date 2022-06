Tips para cargar las pilas en casa y ¡renovarte!

Con la vida ocupada que llevamos, más el estrés que cada crece, necesitamos un respiro. Después de un agotador día de trabajo, llegar a casa y encontrar ese lugar para renovarte es más que necesario.

Cuando no estás bien descansado, o estás pasado de estrés, no solo lo sentís en el cuerpo, sino en todo: en tu trabajo, en tus relaciones y sobre todo en tu salud. Y es un círculo vicioso, la angustia y las tensiones se acentúan y es difícil salir si no decidís darte un respiro.

Convertí tu casa en un pequeño oasis donde recargar las pilas y renovarte. Aunque sea una habitación, donde puedas recargarte y sentirte como nuevo.

En este libro de ideas te voy a mostrar distintas opciones para convertir un espacio de tu casa en el oasis que necesitas, para relajar mente, cuerpo y espíritu y salir como nuevo.