Total black y la elegancia está asegurada

Mirá este living que te doy de ejemplo ¿No es increíble? Una habitación puede estar decorada de negro tanto en las paredes como en los muebles y la decoración y no parecer una tumba. Si tenés un living con mucho espacio y buscas un look moderno y elegante, no dudes en apelar a este color para lograr un impacto profundo.

En este caso, las paredes y los muebles oscuros se ven contrastados con algunos pocos elementos en blanco como los almohadones y las velas. Cobra protagonismo una gran araña colgante de línea moderna que ocupa el centro y hace de punto focal.

¿No te convencí con esta sóla foto?