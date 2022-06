10 parrillas y asadores: de gourmets a tradiciones

No vaca, albahaca. No sólo de carne viven las parrillas y los asadores. Los vegetarianos también pueden tener hermosos diseños de parrillas en sus casas. Claro, hay que decir que los vegetarianos no comparten ese placer arquetípico por el asado. Pero sí que aprecian el sabor de una deliciosa pizza a las brasas o a la leña.

Y no me van a decir, los carnívoros que andan por ahí, que esa pizza no los tienta. A veces no hace falta matar animales para ser felices.