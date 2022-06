Cocinas: 10 revestimientos con encanto

Remontándonos en la historia, el azulejo ingresó en la vida de los occidentales a través de los pueblos árabes y llegó a alcanzar su total esplendor en el sur de la península ibérica, donde todavía hoy, se puede apreciar en la arquitectura y en el arte, también. Desde allí, su utilización no se detuvo y fue ganando terreno en las viviendas comunes haciéndose cada vez más popular en revestimientos de paredes y pisos de cocinas y baños. No por nada, ha obtenido esa fama. Lo cierto, es que su limpieza es muy simple y las manchas no tienen lugar para adherirse, gracias al esmalte que lo recubre y protege.

Este libro de ideas te propone indagar más profundamente y en detalle, en el revestimiento de azulejos de cocina para conocer las distintas combinaciones de texturas y colores que nos ofrece este material.

¿Preparados?