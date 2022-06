Simplicidad y contexto

Este cerramiento, configura un detalle constructivo que no es caprichoso, sino que es característico de la arquitectura moderna brasilera como reinterpretación de los brisolei. Propio del clima, la protección solar representa un punto de interés que fue ampliamente desarrollado por muchos de los primeros arquitectos modernos y particularmente Lucio Costa, y es aquí en esta obra, excelentemente reinterpretado armado sobre unas estructuras metálicas rebatibles donde se insertan palos de eucaliptos que dan un particular filtrado de la luz, generando una atmósfera muy particular. Siguiendo algún criterio similar al de las superficies de vidrio del volumen inferior, las celosías se abren y cierran generando cambios en la fachada según como se pongan las mismas, otorgándole cierto dinamismo visual.

Desde la primera idea de síntesis y simplicidad a la compleja y precisa resolución de los detalles existe un criterio sostenido de respeto hacia una tradición constructiva moderna y contextual que es netamente patrimonio de la arquitectura que Brasil y Studio MK 27 le regalan al mundo.

