¿Necesitas un garaje?

El garaje debe figurar inscrito como bien privado en el Registro de la Propiedad de tu ciudad. Este registro se obtiene por medio de un escribano. Esto es fundamental para comprar o vender el garaje, cochera, o parcela, ya que si el mismo no figura inscrito de este modo, o si la persona que vende no es figura como titular por el motivo que sea, o ante cualquier situación rara que se presente, el consejo es no comprar. O sea, tampoco podrás vender.

Lo que averigurá el escribano a cargo de la transacción es si el bien en cuestión está libre de deudas. En caso de que exista una deuda o hipoteca, es necesario un certificado legalizado de compromiso de cancelación de aquella.

¡Qué bien descansan los autos en el garaje de Mauricio Morra Arquitecto!