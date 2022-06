En busca del piso perfecto para tu casa

Mirá, el cerámico beige, ya sea con acabados mates y rústicos o en versiones sofisticadas como el porcelanato, no te va a fallar nunca. El beige es uno de los colores del minimalismo, de modo que te podés inspirar en este estilo para decorar tu casa. El beige funciona en todos los ambientes. En cuanto al cerámico en sí, sin dudas es una opción infalible, en el color o motivo que elijas.

¿Desventajas? No tiene, excepto que no es madera o que no es piedra o que no es cemento. No tiene desventajas el cerámico. En invierno ponés una alfombra, es fácil de limpiar y si se rompe uno lo cambiás y chau pinela. Además, se encuentra dentro de lo más accesible desde el punto de vista del bolsillo, pudiendo conseguirse piezas muy baratas y otras no tanto, pero con precio justificado.