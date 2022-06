Baños divinos: ¿Cómo protegerlos de moho?

¿Hay algo más feo que un baño lleno de moho y hongos? ¿Hay algo más desagradable que el lugar en el que nos acicalamos y producimos esté sucio y venido abajo? No… y desafortunadamente pasa. Pero ¿cómo evitar que nos pase A NOSOTROS? ¿Cómo evitar que los azulejos, pisos y accesorios se llenen de esas manchas espantosas ennegrecidas y llenas de hongos? La solución ha llegado: una correcta impermeabilización.

Una buena manera de evitar que el agua se filtre en todos los recovecos y le abra la puerta al moho y los hongos es evitar, en primer lugar, que llegue.

La impermeabilización es una barrera que no permite que entre el agua en las paredes, los pisos y los muebles y, de esta manera, protege el esqueleto interno de la casa. Si vivimos en una casa o departamento nuevo, es probable que esté construida con materiales que sean resistentes al agua y que, por ende, no retengan tanta humedad; pero si la nuestra es una casa vieja y no la cuidamos como es debido, puede sufrir un enorme deterioro.

En homify traemos algunas opciones más que interesantes para evitar que nuestro baño sea el más feo del barrio.