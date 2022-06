El espíritu italiano en tu casa

El paisaje no se limita a lo que vemos a través de las ventanas, el paisaje es parte de la casa y del interior de las mismas, una manera de integrarlo es, como dijimos, con grandes ventanales y puertas, pero también podemos sumar el verde y los colores con una huerta en nuestra cocina, las plantas en el interior no pueden faltar. Si tenes patio una pérgola hará que éste se convierta en la vedette del hogar, no querrás pasar un día sin disfrutar de su paisaje. Además una manera de decorarla es con plantas sobre su techo, en verano se transformará en un lugar soñado, podemos elegir el jazmín chino que desprender hermoso aroma u otra planta enredadera que nos brinde ese beneficio.