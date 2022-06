Los seis aparatos que no pueden faltar en tu gimnasio

¿Quién no sueña con tener un gimnasio al alcance de la mano? ¿Y en tenerlo sólo para nosotros? Todos, pero pocos son los que lo hacen porque, primero, cuesta mucho dinero, o eso dicen; otros no disponen del espacio, y el resto disfruta de ir al gimnasio y encontrarse con amigos. Cada uno decidirá lo que le parece lo mejor y le conviene, pero si nos decidimos a instalar nuestro gimnasio en casa, en este libro de ideas veremos que no hace falta desembolsar fortunas para hacerlo. Es más: si sacamos cuentas, quizás hasta ahorremos unos pesos en comparación con la cuota del gym.

En la actualidad, existen infinidad de productos que prometen resultados espectaculares. Sin embargo, con una inversión muy inferior podemos conseguir mejores resultados. Claro que todo depende de los resultados que buscamos: si queremos ser fisicoculturistas, gastaremos muchísimo dinero en mancuernas y pesas en general; si sólo queremos hacer aeróbico, entonces lo mejor es ir a correr a una plaza y no gastar un peso; pero si queremos un balance entre una cosa y la otra, es decir tener un cuerpo de perlas y equilibrado, entonces lo mejor, sin dudas, es seguir estos simples consejos.