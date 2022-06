Decorar en cobre ¡y a brillar!

El diseño industrial es el mejor amigo del cobre, si se empezó a ver en los últimos años éste material en decoración fue gracias a éste estilo que tuvo su renacimiento.

En el estilo industrial no hablamos tanto de cobre en los muebles como sí de cobre en las cañerías que quedan a la vista evocando las grandes fábricas antiguas, es un estilo que no es para cualquiera pero, a pesar de tener caños a la vista, genera calidez mediante la madera y los colores claros que podamos sumar. Si nos gusta éste estilo pero no tanto los caños, podemos elegir muebles con estructuras a la vista, como el hierro o el cobre mismo, combinados con madera da un aire muy industrial que te encantará. También podemos elegir antiguos muebles u objetos color cobre que tal vez no funcionan ya o nosotros no le damos una utilidad pero son geniales para decorar.

