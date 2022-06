Ideas para aprovechar al máximo tu cocina lineal

William Gaze Ltd

El tema de almacenamiento es una de las cuestiones que más dudas genera pero si es bien aprovechada se transforma en la mejor manera de marcar la diferencia y darle a nuestra cocina un estilo único.

Vamos a disponer de muchos estantes, éstos serán de más ayuda que los modulares cerrados, podemos tener de éstos pero no debemos abusar para no restar más espacio. Lo que coloquemos en los estantes puede ser utilizado también como elementos decorativos. Disponer de manera vistosa los condimentos y especias o colgar unas tazas pueden darle un toque decorativo a la vez que le damos a las cosas un lugar. Trizz tiene hermosos productos que no sólo utilizarás en la cocina, sino que sumarás como objeto decorativo sin dudarlo.

Los modulares más recomendados son los de puerta corrediza o con vidrio esmerilado.