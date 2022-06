Una reforma sorprendente en La Plata

Son muchas las circunstancias por las que llega el momento de decidir adquirir una casa vieja, es posible también heredar alguna propiedad que no está en buena condiciones; y sí, muchas veces la cosa no se ve nada bien. Pero no hay de qué preocuparse, por muy mal aspecto que tenga ¡siempre se puede mejorar!, y si te parece que exageramos, solo mirá lo que proyectaron los arquitectos de Casa Meva para la remodelación y ampliación de una vivienda unifamiliar, en la ciudad de La Plata. El cambio es tan brutal que no parece la misma casa para nada.