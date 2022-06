Diseño emocional: decoración inspirada en la música

El living lo creemos digno de un estilo rockero ¿Por qué? Porque allí suceden reuniones y festejos, comidas y tragos. Si te gusta el rock el living es, sin dudas, uno de los mejores lugares para expresar tus gustos, los vinilos son excelentes objetos de decoración, desde el tocadiscos y los discos en cuestión ordenados listos para ser elegidos y escuchados, hasta colgarlos en la pared a modo de cuadros. No importa cómo los expongamos, lo importante es que, en caso de tener en casa, los discos estén a la vista dando una onda rockera y, por supuesto, vintage, éstas reliquias no deben ser escondidas. También podemos optar por objetos como guitarras colgadas y, si no poseemos instrumentos musicales, nuestros adornos favoritos son las estatuas de cerámica u otro material, un clásico Elvis o el artista que más te guste. Un simple detalle llamará la atención de quien entre y, si aprecia la música, no tardará en hacértelo notar.

El color predominante en un living de éste estilo por supuesto que es el negro, la elegancia del rock dice presente, podemos atrevernos a las tachas o, si somos más clásicos, elegir una combinación de colores como el dorado o tonos neutros.