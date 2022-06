Una extensión en mi casa, ¿cómo y dónde?

Este espacio adicional puede estar pensado para guardar y organizar las herramientas y demás elementos que no son de uso cotidiano, pero necesaria. Si tenés jardín, los elementos para mantenerlo. Si tenés hijos, los juegos y juguetes voluminosos y de exterior. Herramientas, recuerdos, muebles que no usamos pero no queremos descartar, todo puede ir a parar a un cobertizo.

Es una de la construcciones más fáciles para una extensión y no hace falta que esté adosada al resto de la vivienda. Pero si no querés perder en estilo, tené en cuenta que la extensión responda al estilo general de la casa. Si este es el espacio que necesitabas, te recomiendo leer este libro de ideas: un cuartito en el fondo en un santiamén.

Una vez construido, llenalo de estantes, lugares de almacenaje y una buena luz si pensas trabajar en él. Te vas a preguntar ¡cómo pudiste vivir tanto tiempo sin un cobertizo!