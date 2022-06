​10 trucos infalibles para combatir roedores

Para no hacerles fácil su visita en tu casa, no dejes comida a su alcance. Todo debe estar en envases de vidrio, plástico o metal bien cerrados y con tapas seguras. No te fíes de los envases de cartón o papel porque los pueden mordisquear en busca de comida. Tampoco dejes a la vista la comida de tu mascota, ya que será atacada por estos pequeños invasores.