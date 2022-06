Los 10 mejores estilos en taburetes

No son cómodos como un sillón, pero tampoco tienen esa función. Los taburetes altos son fundamentales cuando no queremos, o no podemos ocupar demasiado lugar, por ejemplo en los desayunadores de los que son un complemento ideal y casi obligatorio.

Estos bancos tipo bar, también pueden utilizarse como mesas altas, ya sea para colocar una lámpara, libros, plantas, o cualquier cosa que vaya de acuerdo a la decoración del ambiente.

Hay una oferta inmensa en cuanto a estilos y diseños. Podemos encontrar desde taburetes en madera, resina, forja, o de estilos combinados y hasta con formas ultra modernas y de materiales tan disimiles como son la madera rústica de un cajón o el acero.

Para sacarse las ganas de todas esas veces que fuimos a un bar y nos quedamos mirando los banquitos de la barra, este es el momento de llevar alguno a casa. Veamos algunos estilos en taburetes…