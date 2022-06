Cómo alargar la vida útil de tu heladera

Cuando estás equipando tu casa toma tiempo elegir los electrodomésticos que más te convienen en función de tus necesidades, gustos, espacio disponible y presupuesto. Por eso es importante que te duren varios años: todos sabemos lo odioso que es tener que salir a las apuradas al shopping porque nos quedamos sin lavarropas o sin heladera.

La heladera es el electrodoméstico más importante de la casa, ya que no lo podemos sustituir. Podemos lavar a mano, aunque sea una tarea tediosa, calentar la comida en el horno en lugar de usar el microondas, y barrer con el escobillón si se rompió la aspiradora. Pero cuando no anda la heladera, no solo hay que tirar toda la comida sino que nos obliga a vivir comiendo enlatados o recurrir al delivery, y ni que hablar si hace calor. Por eso es importante cuidar bien tu heladera para no tener sorpresas y que sea tu fiel y útil servidora durante mucho tiempo.