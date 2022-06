6 maneras ingeniosas de guardar y cuidar nuestra ropa

Este tip funciona hasta como regla de vida, si queremos darle paso a algo nuevo, primero tenemos que destinarle un espacio o difícilmente llegará. Pasa lo mismo con la ropa. Una regla de oro es cada año, con el cambio de estación, separar aquellas prendas que no usamos durante esos 6 meses. Por supuesto que no hablamos de prendas muy específicas como vestidos largos que se usan sólo si nos invitan a un evento black-tie o ropa para deportes específicos que podemos no practicar durante largo tiempo, como el ski.

Todo lo demás debería irse y el hecho de regalar esas prendas que en su momento nos encantaron pero que ya cumplieron su tiempo con nosotros produce una sensación muy agradable. Hay quienes prefieren vender su ropa usada en ferias americanas o tiendas de segunda mano y también es válido. Claro que nos perdemos de ayudar a otros que quizás necesiten ropa desesperadamente.