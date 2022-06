Decoración anti-nostalgia

Nostalgia, Volver, No habrá más penas ni olvido, Caminito, vivir afuera puede ser difícil. Igual no quiere decir que la estés pasando mal, quiere decir que la tierra de origen es como un imán para las partículas de nuestro cuerpo, nada más. Si estás pasando por algo así, silbate un tango, preparate unos mates y leete este libro de ideas, no sin previo alfajor con dulce de leche en mano, obvio.

La nostalgia por el propio país es culpa de que la humanidad se convirtió en sedentaria. Si fuésemos nómades, si la agricultura y la ganadería no hubiesen sido redituables y el negocio no hubiese prosperado; todavía andaríamos como tribus errantes, de acá para allá; y no existirían las palabras desarraigo , éxodo o inmigración , y todos andaríamos por todas partes como panchos por nuestras casas. Pero bueno, el mundo es un pañuelo, un pañuelo inmenso; y por suerte se inventaron aviones y ya casi que esos transatlánticos divididos en clases sociales antagónicas cuyos viajes duraban meses, quedaron obsoletos. A continuación, seis consejos que te servirán para no enroscarte en ese sentimiento tan, tan argentino: la nostalgia.