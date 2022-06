6 objetos soñados para un dormitorio perfecto

Elegir una pared de las cuatro y pintarla de otro color es una tendencia que se viene viendo hace bastantes años y, bien elegida, puede dar un toque muy elegante a tu dormitorio. Debemos elegir un color que no sea muy estimulante así podemos conciliar correctamente el sueño, también tengamos en cuenta que sea un color que nos resulte fresco, que no nos canse al poco tiempo, los colores más utilizados para dormitorios son los verdes, violetas o rojos, éste último en sus tonos más oscuros y no tan brillantes, los azules también son muy relajantes.

Si no nos decidimos por un color podemos crear el mismo efecto eligiendo un empapelado para la pared en cuestión, si bien de ésta manera las opciones se amplían porque ahora no sólo debemos elegir un color o una gama de colores, sino que también tendremos que elegir el diseño. Si no tenemos muchos objetos de adornos o muchos colores en la habitación ésta opción es ideal, podemos darle vida con un empapelado de elegante diseño.