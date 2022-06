Sé tu propio diseñador de interiores ¡anímate!

En el libro de ideas de hoy les proponemos un proyecto DIY: atrevernos a diseñar un ambiente de nuestra casa sin ayuda de un profesional.

Para ayudarnos en esta empresa, les compartimos este libro de ideas, un tutorial que nos explica varios puntos útiles.

Antes de empezar un proyecto de este tipo, es mucho lo que tenemos que investigar y aprender. Si no tenemos ninguna experiencia previa, lo mejor es empezar por espacios chicos en vez de arrancar de entrada con la cocina, por ejemplo, que entraña más dificultades. Un playroom, un laundry o el cuarto de huéspedes pueden ser buenos lugares para empezar, ya que en el diseño de interiores, es mucho lo que se aprende a fuerza de ensayo y error. Por otro lado y si ya estamos más versados en el tema y no es nuestra primera vez, podemos atrevernos con nuestro dormitorio, el cuarto de la TV o incluso con proyectos más ambiciosos como el comedor o el living.

Es fundamental tomarnos el tiempo necesario, no ir a las corridas y sobretodo no comprar lo primero que nos guste. El diseño se trata de equilibrio y las compras impulsivas lo ponen en peligro. Es posible que esa cama que nos pareció fascinante sea demasiado grande para los metros cuadrados que tenemos y… ¿qué vamos a hacer cuando nos encontremos con esa cama gigantesca que no nos deja abrir la puerta del placard?

También es importante antes de encarar cualquier tarea creativa, sentarnos a reflexionar en soledad examinando cuáles son nuestros gustos hoy en día. En medio de tanta información y tantas opiniones de amigos y familiares bienintencionados es fácil sentir que nos perdimos a nosotros mismos. Introspección es el antídoto contra este mal, volvamos a conectar con nuestra faceta más esencial y aprendamos a conocernos nuevamente.

Una vez que tengamos claros gustos y cómo vamos a reflejar nuestra personalidad en el nuevo espacio, podemos pasar a cuestiones más prácticas.

Primero que nada: medidas, medidas, medidas. El metro se convertirá en nuestro compañero constante. Las consecuencias de no medir el espacio y lo que contendrá pueden ser nefastas. Luego viene el inevitable mal rato de planear el presupuesto, que será indispensable para no incurrir en gastos superfluos. También recomendamos visitar un site especializado en diseño que nos brinde ideas e inspiración, ya que hay mucha, pero muchísima información online y el DIY está de moda, así que ante la duda, google se convertirá en nuestro mejor consejero. Existen todo tipo de videos, tutoriales, artículos y programas que nos serán de muchísima ayuda. De esta investigación haremos una recopilación de lo que más nos gustó en carpetas, links, fotos impresas o en la presentación que nos sea más fácil de manejar. Finalizados los dos pasos previos, debemos decidir qué estilo tendrá el nuevo ambiente. Siempre se puede mezclar y de hecho es aconsejable, pero manteniendo cierto equilibrio y un norte decidido de antemano. También debemos pensar en los efectos psicológicos del color y en base a la sensación que queremos transmitir en este espacio decidir la paleta que usaremos. Finalmente habrá llegado el momento de plasmar nuestras ideas y convertirlas en realidades concretas y tangibles.