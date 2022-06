Bajo presupuesto pero mucho estilo

Tener una casa donde el diseño y el estilo primen es el sueño de muchos, y es lo primero que se nos viene a la cabeza si pensamos: “cuando tenga mucha plata… ” ¡gran error! Un presupuesto holgado no necesariamente es sinónimo de elegancia o estilo, incluso muchas veces el exceso es lo que arruina la decoración. Para tener una casa de diseño, y ensueño, no es necesario desembolsar mucho dinero, es importante concentrarse en lo básico y no pretender llenar todas las habitaciones de objetos lindos.

Es necesario saber invertir en ciertos ítems que harán de tu hogar un lugar bello y elegante, saber qué poner en cada habitación y pensar, en primer lugar, en la totalidad de la misma, viendo la habitación entera nos es más fácil diseñar y decorar que mirando cada rincón como un mundo aparte. Si estás perdido en la decoración y queres darle la mejor apariencia a tu hogar éstos consejos lo transformarán en un hogar de lujo, incluso con poco presupuesto.