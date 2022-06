Un monoambiente con más onda

Transformar un monoambiente en una vivienda con estilo es más fácil de lo que pensas, hay dos ventajas que consideramos vitales: la iluminación que tenga, sea mucha o poca, se aprovecha mucho más, al no tener divisiones, la luz se esparce por todo el ambiente, sea la misma, natural o artificial siempre salimos beneficiados. Y algo que tal vez al principio de nuestra experiencia en un monoambiente pensamos que iba a ser un sufrimiento, pero al final resulta un alivio es el hecho de tener que conservar sólo lo que necesitamos, ya no podemos guardar mesitas, sillitas o muebles u objetos que “algún día tal vez sirven”; en un monoambiente (a menos que tengamos un espacio afuera de almacenamiento) todo está a la vista y cada cosa que tenemos ocupa un lugar, así que debemos decidir si vale la pena o no. Por eso creemos que el hecho de deshacernos de lo que no utilizamos es una buena acción, limpiamos nuestro hogar de cosas sin uso y nos deshacemos (vendiendo o donando) de cosas que no nos sirven, siempre es bueno para la casa y para el alma.