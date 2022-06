Puertas corredizas de vidrio: 8 ideas sensacionales

Es posible que hasta ahora no hayas tenido en cuenta a una puerta corrediza de vidrio para tu hogar porque te parecía que no era la mejor aliada para combatir el frío que podía entrar del jardín al living, o porque no era lo suficientemente aislante de los ruidos externos o de la pérdida de calor. Sin embargo, siempre hay un momento en la vida para volver a reconsiderar las cosas y darle una oportunidad a aquello que habíamos descartado desde un principio.

En estos tiempos que corren, las puertas corredizas de vidrio ofrecen un abanico de alternativas que van desde un valioso ahorro del espacio hasta una mayor luminosidad y ventilación de los ambientes.

¿Qué te parece si a través de este libro de ideas recorremos juntos la variedad que nos proporciona de este tipo de aberturas? ¿Empezamos?