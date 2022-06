El equilibrio perfecto entre vernáculo y moderno

Este cuidado por respectar una idea (en este caso particular la de que todo forme parte de un mismo espacio), es llevado a todos los ambientes, sea cual sea su función. Esto no escapa al dormitorio y mucho menos al baño donde la división entre ambos es tan solo un ligero tabique que no toca la cubierta pre existente.

Es apenas una separación virtual enfatizada a través de una franja pintada de negro, que refuerza la idea, por contraste de colores, de que allí termina un espacio. La sensación del recurso es como si hubiese un cielorraso donde finalmente no lo hay.