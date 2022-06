Tips a tener en mente al momento de plantear la deco de tu casa

Cada cuarto es una entidad en sí misma, con su propia lógica y decoración. Así como el universo no tiene dos planetas iguales, ¡nuestra casa tampoco debería! Eso no quiere decir que tengamos que utilizar una decoración completamente distinta en cada cuarto, pero sí que debemos realizar pequeñas variaciones para darle identidad a cada espacio. Si ponemos los mismos elementos en todas las habitaciones tendremos una casa monotemática, aburrida y que no explota todas sus posibilidades. En cambio, si nos animamos a jugar con los colores, las texturas y los elementos de decoración ¡tendremos un espacio genial!