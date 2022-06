Mejores materiales para mejores puertas

¿Qué debemos tener en cuenta con respecto al material de la puerta de acceso a nuestra casa? Encontramos muchas respuestas y muchos materiales, y te contamos todo en este libro de ideas.

Una puerta de entrada debe ser resistente a los factores climáticos de nuestra región: el sol, la lluvia, el viento, las altas temperaturas, la nieve, el granizo, pueden afectar una puerta si no es lo suficientemente consistente para exteriores. No diremos que debe ser resistente a los osos o los lobos porque sería exagerado, pero sí tiene que garantizarnos seguridad con respecto a los ladrones que, quiérase o no, puedan merodear nuestra vivienda.

Otro factor a la hora de elegir material para la puerta de acceso a la vivienda es la capacidad de aislación que ofrezca. Hay que fijarse que la puerta, en lo posible, posea cualidades de aislamiento acústico y térmico.

Por último, y no menos importante, está el tema del presupuesto. Cada material varía en calidad y también en precio, y dentro de nuestras preferencias y nuestro bolsillo, tenemos que saber qué es lo mejor y más conveniente para el hogar.