6 maneras inteligentes de ahorrar dinero

En épocas de crisis nos vemos obligados a ahorrar dinero, a cuidarnos de los gastos. Pero también es saludable ahorrar y no gastar de más cuando no estamos en crisis. Principalmente porque no es tan complicado como parece, sólo necesitamos organizarnos.

Lo principal es que sepamos en qué gastamos nuestro dinero. Para eso, deberemos anotar los gastos diarios, semanales y mensuales. Seguramente nos llevemos una sorpresa. Muchas veces gastamos en cosas innecesarias, que podríamos reemplazar por otras más baratas. O tenemos costumbres no del todo positivas en cuanto al ahorro.

Una vez que sepamos en qué gastamos el dinero, podremos decidir cuáles gastos son necesarios y de cuáles podemos prescindir.

En este libro de ideas veremos algunos hábitos de ahorro para incorporar a nuestra vida, hábitos que una vez incorporados serán parte de nuestra vida y nos ayudarán ahorrar durante todo el año.