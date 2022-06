Un refugio familiar perfecto

Se eligieron diferentes texturas, materiales, colores y estampados definidos para crear un look intemporal, pero que no produzca aburrimiento. Esto produce un efecto de que el proyecto está fuera del tiempo. Es en el fondo, una decoración que no tiene fecha de vencimiento.

El conjunto es fantástico: junto al oleo sobre tela de Tomas Colaço, imponentes jarrones sicilianos, en grés vidriada, del siglo XIX, posan erguidos. Contra la pared, dos sillas antiguas pintadas a tono con otros objetos seleccionados, como la puerta, almohadones o la manta que descansa sobre el diván, hacen de contrapunto. Sobre el piso de Travertino, una alfombra de piel de vaca completa la gama de colores.