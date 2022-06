¡Estás a sólo 6 pasos de tu propio balcón!

Y sí, la plata no la regalan y los balcones tampoco. Si bien las compañías constructoras te pasarán un presupuesto por todo el trabajo, no titubees a la hora de pedir el detalle del mismo. Para que te des una idea, en el presupuesto se considera: la mano de obra necesaria, alguna con mayor calificación que otra (albañiles, carpinteros, herreros, etc.); el costo de romper una o más paredes y/o techo; el costo de cargar y eliminar escombros; el costo del revoque y colocación de aberturas; el costo de la colocación de revestimientos o cerámicos, por mencionar los elementos básicos. Además, deberás tener en cuenta los materiales, incluyendo puertas y ventanas o barandas.

Si la cifra es elevada, pedí un plan de pago, que por lo general todas las empresas aceptan. No te desalientes y pensalo como una inversión que elevará el valor intrínseco de tu propiedad. Pensá que lo mejor llega una vez que el balcón está terminado, cuando podés decorar a tu gusto tu balcón y disfrutarlo plenamente todos los días.

