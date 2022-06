Las mejores escaleras para espacios pequeños

En este libro de ideas les mostraremos cuáles son las mejores escaleras para ambientes chicos.

Para complementar la materia, les compartimos este libro de ideas para aprender a darle el uso más inteligente al espacio bajo las escaleras.

Las casas o departamentos con más de un piso siempre plantean alternativas de diseño muy interesantes. No sólo porque nos dan la oportunidad de separar y delimitar ambientes y espacios por altura, sino porque las escaleras son un elemento indispensable con infinitas posibilidades creativas que pueden darle un aire único a nuestra casa.

Hoy en día son muchos los diseñadores que se han dado cuenta del magnífico potencial que brindan las escaleras. Incluso hasta el punto en el que llegan a ser peligrosas ya que sus creadores tienden a centrarse más en la estética que en su practicidad.

Siendo esto un problema no menor, ya que una caída en una escalera puede tener consecuencias nefastas, recomendamos no perder de vista que algunos de los peores accidentes que pueden ocurrirnos suceden en casa. Esto es especialmente importante en lugares donde hay chicos o personas mayores. En el caso de los niños es imprescindible incorporar algún tipo de barrera para que no puedan bajar ni subir las escaleras.

Los pasamanos o barandas no solamente ayudan muchísimo al momento de aportar más seguridad, sino que también pueden ser el elemento donde se aplicarán las ideas más divertidas y originales.

Los materiales a utilizar pueden ser variados y fáciles de combinar tanto con los ambientes inferiores como con los superiores.

Les mostraremos en cada tipo de escalera que queremos compartir en esta nota, imágenes que les sirvan de inspiración para tomar la mejor decisión a la hora de elegir la escalera que más se adapte a las necesidades de cada quien.

Las escaleras de caracol son grandes ganadoras en espacios chicos y por más simples que sean no necesitan de nada más que esa maravillosa curva que suele convertirse en la protagonista de cualquier ambiente. Los diseños de líneas rectas suelen ser una opción muy práctica a la hora de ahorrar espacio. El uso de materiales transparentes es una forma ingeniosa de no interrumpir la visual. Las escaleras flotantes producen un efecto similar y producen ilusión óptica de que levitan. Las formas irregulares o diseños a medida son la excusa para darle rienda suelta a nuestra creatividad y agregarle un poco de locura al conjunto y las escaleras plegables o retráctiles tienen la ventaja de poder transportarse de un lugar a otro o de hacerlas desaparecer directamente.