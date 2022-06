¿Un jardín en mi súper mini departamento? Sí, ¡se puede!

¿No tenés mucho espacio al aire libre en tu departamento mini? Sin embargo querés tu jardín y no querés renunciar al placer de tener verde, aromas y colores de la naturaleza en tus pocos metros cuadrados. No te preocupes en este libro te muestro algunas ideas para inspirarte o directamente copiar y poder tener un jardín en casa, aunque no tengas terreno donde plantar.

No es sólo una cuestión estética. La vegetación dentro de la casa te brinda energía positiva, vitalidad renovada y mejorar el ánimo. Pueden estar en cualquier habitación, y las en las propuestas que te hago hay para todos los gustos y espacios: cuartos, balcones, paredes, ¡hasta plantas que crecen en el aire!