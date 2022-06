Interiorismo de autor, el arte de habitar

El escritorio, un espacio muy usado de la casa, se ubico en la circulación entre la cocina y el playroom, para esas funciones múltiples y concurridas se eligió una mesa enchapada en madera y sillas negras.

A esta altura no podemos dejar de advertir que, fiel a su estilo personal, trabaja con no más de dos o tres materiales a la vez, y sus preferidos son la madera, el hierro, el hormigón, y el granito, además de una paleta de colores neutrales, que no varían mucho del blanco, los crudos y los grises, para dejarle protagonismo a las obras de arte y objetos de diseño especialmente seleccionados.

Si particularmente te interesan los escritorios, no te pierdas el libro Mejor oficina, mejor trabajo, que presenta diseños tan delicados como este.