Consejos para no caer en manos de constructores deshonestos

No dejes de asesorarte sobre construcciones del profesional que puedas ver con tus propios ojos. De todos modos, ya dice el dicho -¿o no lo dice?- que la primera impresión no es la que cuenta. Además de darte un paseo por obras realizadas por tu constructor, tomate unos minutos para visitar a sus moradores, pedir testimonios, referencias, opiniones, experiencias.

Quizás te suene un poco a pericia policial este consejo, pero ¿es que acaso no estamos hablando de mucho dinero? Y ni siquiera es sólo dinero , también se pone en juego tu seguridad y la de los tuyos, en tanto que desde una pared propensa a la humedad hasta un ladrillo mal colocado, pueden perturbar en un futuro el sosiego cotidiano.

Por otra parte, ¿qué te parece este juego de planos obra de los arquitectos de Punto2?