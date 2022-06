Cómo optimizar el uso de un pasillo

Los pasillos siempre fueron una gran incógnita, ¿qué pongo?, ¿lo decoro? , ¿lo dejo vacío? Sin dudas es uno de esos lugares que quedan en una especie de limbo en la casa. Seguramente si vivimos en una casa mucho no nos importe, pues tenemos lugares de sobra y un espacio vacío no nos quita el sueño, pero ¿Qué pasa si vivimos en un departamento pequeño? O incluso casas pequeñas tienen pasillos que nos dan dolores de cabeza, pero en homify estamos atentos al estilo y también a la funcionalidad, un pasillo bien adaptado puede convertirse en una parte de tu hogar que te salva miles de veces, incluso puede convertirse en algo que nunca te imaginaste tener. No te pierdas éstos consejos para optimizar los pasillos o rincones de tu casa para aprovecharlos al cien por ciento y disfrutarlos como lo que son: una parte más de tu hogar.