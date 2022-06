Cómo lograr una venta de garage exitosa

¿A quién no le gusta pasear por una feria americana? Las ferias americanas, venta de garage o venta de artículos usados, como prefieras llamarlas, siempre fue una opción interesante, teniendo en cuenta la cantidad de cosas que poseemos y nos les damos uso, sin dudas es posible realizar una. Siempre hay gente interesada en lo que a uno ya no le sirve, además convengamos que en éste tipo de feria, siempre los artículos valen menos que en un comercio, pues ya no son nuevos, y sin embargo están en muy buen estado o, en el peor de los casos, restauración de por medio, es posible transformarlos en un artículo muy bello.

Si tenes ganas de hacer una venta de garage tenés que saber que no es sólo poner precio y esperar a que lleguen compradores, requiere una organización previa que, te aseguramos, hará que valga la pena al momento de hacer el balance final.